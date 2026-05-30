Художники из Комсомольска-на-Амуре объединились для помощи участникам спецоперации

Комсомольское-на-Амуре городское отделение Союза художников России проводит благотворительную выставку-продажу картин «СВОим искусством — к Победе». Художники представили на выставке свои работы, половину средств от продажи которых направят на поддержку участников специальной военной операции и членов из семей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Экспозиция представлена в Выставочном зале Союза художников по адресу: проспект Первостроителей, 21. Сейчас там представлено около 40 работ профессиональных художников. Экспонаты меняются: после продажи картин организаторы пополняют выставку. Одно из полотен приобрела администрация Комсомольска-на-Амуре. В помощь участникам СВО перечислят 50% от суммы, вырученной после продажи картин.
Председатель отделения Союза художников России в Комсомольске-на-Амуре Денис Самар рассказал, что идея проведения благотворительной выставки в Комсомольске возникла после его участия в похожих проектах в других регионах.
— В 2023 году Союз художников России проводил региональную выставку в Бурятии. Там проходил благотворительный аукцион. В 2025 году я ездил в Читу. При поддержке правительства Забайкальского края там проходила выставка-продажа картин. После возвращения в Комсомольск-на-Амуре мы решили организовать такую выставку в нашем городе. Все члены городского отделения Союза художников России согласились, что в нельзя оставаться в стороне, и мы должны поддержать участников спецоперации, — рассказал Денис Самар.
Выставка работает в зале Союза художников по адресу: проспект Первостроителей, 21. Завершится благотворительным аукционом, который пройдет 19 июня в Музее изобразительных искусств.