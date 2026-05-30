Вице-премьер оценила изменения возраста первых родов у россиянок

Средний возраст рождения первого ребенка в России достиг примерно 28 лет.

Средний возраст рождения первого ребенка в России достиг примерно 28 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отвечая на вопрос РИА Новости.

По словам Голиковой, за последние годы возраст первых родов заметно увеличился. Она отметила, что соответствующий показатель сместился в сторону более позднего материнства.

Вице-премьер подчеркнула, что с точки зрения возможности рождения нескольких детей более предпочтительным считается появление первого ребенка в более молодом возрасте. Вместе с тем она указала, что решение о времени создания семьи и рождении детей остается личным выбором каждого человека.

Заявление было сделано в ходе общения с журналистами, где обсуждались демографические тенденции и вопросы семейной политики.

Тема возраста рождения первого ребенка остается одной из ключевых в демографической повестке. Эксперты связывают тенденцию к более позднему материнству с изменением жизненных приоритетов, стремлением получить образование, построить карьеру и достичь финансовой стабильности перед созданием семьи. Однако конкретные причины выбора времени рождения детей могут существенно различаться в каждом отдельном случае.

