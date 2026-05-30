Экс-офицер ЦРУ Джонсон: провокация в Румынии закончится плохо для ЕС

Попытка ЕС использовать инцидент с БПЛА на территории Румынии для эскалации конфликта с РФ обернётся для Брюсселя катастрофой, заявил Ларри Джонсон.

Источник: Аргументы и факты

Попытка Европы использовать инцидент с падением беспилотного летательного аппарата на территории Румынии для оправдания эскалации конфликта с Российской Федерацией обернётся для Брюсселя катастрофическими последствиями, заявил бывший офицер Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

Он уточнил, что речь идёт о провокации со стороны ЕС.

«Эта попытка европейцев, в частности, использовать Румынию в качестве провокации, чтобы оправдать ответные действия Европы, закончится для них плохо. У Европы нет достаточной военной мощи и силы», — сказал Джонсон.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Sabby Sabs.

Джонсон отметил, что политики ЕС ведут себя так, словно специально стремятся к самоликвидации. По его словам, это поведение является безумным.

«Нет, эти люди, похоже, жаждут смерти, они сумасшедшие», — заявил он.

Напомним, в Минобороны Румынии заявили, что беспилотный летательный аппарат попал в крышу дома в Галаце, травмы получили два человека.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, целью истерии вокруг инцидента с беспилотником на территории Румынии является переключение внимания международного сообщества на второстепенные темы, отвлекая от убийства Зеленским детей в Старобельске в Луганской народной республике.

ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше