Попытка Европы использовать инцидент с падением беспилотного летательного аппарата на территории Румынии для оправдания эскалации конфликта с Российской Федерацией обернётся для Брюсселя катастрофическими последствиями, заявил бывший офицер Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.
Он уточнил, что речь идёт о провокации со стороны ЕС.
«Эта попытка европейцев, в частности, использовать Румынию в качестве провокации, чтобы оправдать ответные действия Европы, закончится для них плохо. У Европы нет достаточной военной мощи и силы», — сказал Джонсон.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Sabby Sabs.
Джонсон отметил, что политики ЕС ведут себя так, словно специально стремятся к самоликвидации. По его словам, это поведение является безумным.
«Нет, эти люди, похоже, жаждут смерти, они сумасшедшие», — заявил он.
Напомним, в Минобороны Румынии заявили, что беспилотный летательный аппарат попал в крышу дома в Галаце, травмы получили два человека.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, целью истерии вокруг инцидента с беспилотником на территории Румынии является переключение внимания международного сообщества на второстепенные темы, отвлекая от убийства Зеленским детей в Старобельске в Луганской народной республике.