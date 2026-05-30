Митрополит Иларион, задержанный в Чехии, вернулся в Москву

Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный в Чехии 26 мая после задержания двумя днями ранее, прилетел в ночь с пятницы на субботу в Москву. Об этом стало известно в субботу, 30 мая.
Рейс Turkish Airlines прибыл в аэропорт Внуково из Стамбула с небольшим опозданием, передает РИА Новости.
Ранее митрополит Иларион, которого освободили после задержания в Чехии, в среду, 27 мая, заявил, что его держали в холодном изоляторе без питания и возможности выспаться. Также сообщалось, что он длительное время после задержания в Чехии находился без еды. По данным защиты, вечером после задержания питание было предоставлено только около полуночи, а до этого времени еды не было. В понедельник утром завтрак также не был предоставлен.
Чешские власти арестовали митрополита 24 мая на одной из автозаправок после выезда от храма Петра и Павла в Карловых Варах по подозрению в перевозке наркотических веществ. В ходе проверки в багажнике правоохранители якобы нашли четыре контейнера с веществом белого цвета. Позднее адвокат священнослужителя сообщил, что основанием для задержания стало анонимное письмо, поступившее в полицию.
26 мая власти Чехии освободили митрополита Илариона и его оператора.