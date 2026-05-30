Эксперт Матасов: причиной взрыва ракеты New Glenn не была экономия на материалах

Тяжелая ракета New Glenn взорвалась в ходе испытаний силовой установки. Глава американской аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос сообщил, что причина взрыва пока не была установлена. Сама компания сообщила в X, что во время тестов «произошла аномалия». Никто из сотрудников Blue Origin во время взрыва не пострадал.