Эксперт Матасов: причиной взрыва ракеты New Glenn не была экономия на материалах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Взрыв при испытаниях ракеты-носителя New Glenn произошел не из-за экономии компании на составных элементах. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил руководитель проектов Центра космических технологий Московского авиационного института Никита Матасов.
«В космической отрасли не экономят на материалах и компонентах: любая попытка сократить затраты может привести к катастрофическим последствиям. Экономия в ракетостроении идет по другому пути — за счет снижения массы конструкции. Каждый килограмм собственной массы ракеты или полезной нагрузки критически важен: чем легче ракета, тем эффективнее ее работа», — поделился эксперт МАИ.
Тяжелая ракета New Glenn взорвалась в ходе испытаний силовой установки. Глава американской аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос сообщил, что причина взрыва пока не была установлена. Сама компания сообщила в X, что во время тестов «произошла аномалия». Никто из сотрудников Blue Origin во время взрыва не пострадал.
Хотя причина остается на сегодняшний день неизвестной, полученные данные позволят внести коррективы в конструкцию, и следующее испытание может увенчаться успехом, уточнил эксперт. «Именно так, шаг за шагом и создаются современные ракеты носители», — заключил Матасов.