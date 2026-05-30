Стало известно, в каком возрасте женщины рожают первенца

Голикова: средний возраст рождения первого ребенка в РФ составляет 28 лет.

Источник: Комсомольская правда

В России женщины в среднем рожают первого ребенка примерно в 28 лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«У нас сейчас возраст сдвинулся вправо, сейчас средний возраст порядка 28 лет», — сказала она для РИА Новости.

Как уточнила вице-премьер, с точки зрения рождения нескольких детей предпочтительнее более раннее появление первенца. Вместе с тем, подчеркнула она, это индивидуальный выбор каждого человека.

По информации KP.RU, самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2025 году стали Анна и Михаил.

Тем временем в РФ выступили с инициативой поднять порог нуждаемости для многодетных семей при получении единого пособия.

По заверениям министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в ближайшем будущем размер материнского капитала в России достигнет более 1 млн рублей.

