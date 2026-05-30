Онищенко высказался о недостатках системы ЕГЭ: что не учитывается в экзамене

Результаты ЕГЭ не позволяют оценить психологическую готовность абитуриента к будущей профессии. Об этом ТАСС заявил академик РАН Геннадий Онищенко.
«Что касается ЕГЭ, что мне не нравится? Когда я сдавал в 10-м классе экзамен, передо мной сидел мой преподаватель, мы с ним вели человеческий разговор. Меня мои будущие педагоги оценивали», — сказал академик.
Онищенко уточнил, что раньше преподаватели могли наблюдать, как абитуриент рассуждает и реагирует. Это важно для понимания профессиональной пригодности.
Ученый считает, что ЕГЭ не дает возможности выявить такие качества. Он добавил, что сам пробовал сдавать экзамен без подготовки и провалил его из-за непонимания методики.
Ранее KP.RU сообщал об изменении порядка допуска на экзамены. Рособрнадзор в 2026 году запретил организаторам проводить досмотр участников ЕГЭ. Школьники будут самостоятельно сдавать личные вещи перед входом в пункт проведения экзамена.