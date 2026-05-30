Эксперт Сафонов рассказал о средней пенсии мужчин-курьеров в РФ в 2026 году

Если специалист на протяжении всей карьеры трудился официально и получал зарплату в размере 130 тыс. рублей, то она будет составлять 45 тыс. рублей, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ.

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения мужчин-курьеров в России может составить почти 45 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Средний размер пенсии мужчин-курьеров в 2026 году в России может составить 44 883 рубля. При условии, что специалист на протяжении всей карьеры трудился официально и получал зарплату в размере 130 тыс. рублей на протяжении 43 лет», — сказал Сафонов.

При этом эксперт подчеркнул, что большая часть курьеров оформлены как самозанятые, поэтому им необходимо самостоятельно вносить взносы. Один год стажа стоит минимум 59 241 рублей.