46 десантников-пожарных федрезерва помогут тушить лесные пожары в Хабаровском крае

На 13:00 29 мая 2026 г. в Хабаровском крае зарегистрировано 11 лесных пожаров, 2 из них — локализованы. Очаги расположены в Верхнебуреинском, Хабаровском, имени Полины Осипенко районах, а также в Солнечном округе. На тушении задействовано 348 специалистов и 38 единиц техники.