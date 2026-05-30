46 десантников-пожарных федрезерва помогут тушить лесные пожары в Хабаровском крае

На помощь Хабаровскому краю в тушении лесных пожаров дополнительно направят 46 десантников-пожарных федрезерва. В ликвидации возгораний на территории региона уже задействовано 198 специалистов федеральных и межрегиональных сил, сообщает пресс-служба Рослесхоза.
«Лесопожарная обстановка в Хабаровском крае находится на постоянном контроле ведомства. Сейчас помощь в тушении лесных пожаров на территории региона оказывают 168 десантников-пожарных Федеральной Авиалесоохраны, а также 30 специалистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Дополнительно в регион направим еще 46 десантников-пожарных федерального резерва», — подчеркнул замглавы Рослесхоза на заседании КЧСиПБ ведомства Алексей Венглинский.
На 13:00 29 мая 2026 г. в Хабаровском крае зарегистрировано 11 лесных пожаров, 2 из них — локализованы. Очаги расположены в Верхнебуреинском, Хабаровском, имени Полины Осипенко районах, а также в Солнечном округе. На тушении задействовано 348 специалистов и 38 единиц техники.
Ранее за сегодняшний день ликвидирован 1 лесной пожар на площади 30,0 га.
Лесопожарная обстановка находится на постоянном контроле. Все службы работают в усиленном режиме.
В 38 лесничествах Хабаровского края открыт пожароопасный сезон. В 16 муниципальных округах региона действует особый противопожарных режим, в двух муниципальных округах введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Напомним, ранее ИА AmurMedia сообщало, что на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о введении на территории Хабаровского края режима ЧС регионального характера.