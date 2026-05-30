Ряд регионов России объявил 1 июня выходным днем из-за Троицы: кто будет отдыхать

Пять субъектов России объявили 1 июня нерабочим днем в связи с празднованием православной Троицы, которое приходится на воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей.
Помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева уточнила, что согласно указу главы региона Сергея Аксенова, дополнительный выходной установлен 1 июня в честь Дня Святой Троицы.
Аналогичное решение принято в Запорожской области, в ДНР и ЛНР. По словам пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко, в регионе также объявлен выходной в связи с праздником.
Ранее KP.RU сообщал, что последние длинные выходные в 2026 году придутся на празднование Дня России. Праздник в стране начали отмечать с 1992 года. Граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня. Предыдущие длинные выходные в России были связаны с майскими праздниками.