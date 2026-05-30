Эксперт Минпросвещения рассказала, как родителям отличить заботу от гиперопеки

«Заботиться — вовсе не означает делать за ребёнка. Это — делать вместе с ним. Это про “я рядом, потому что хочу, чтобы ты научился этому сам”. Гиперопека — это вообще не про ребёнка, а скорее про самого родителя, его переживания, страхи, желания все контролировать — “я рядом, потому что без меня ты не справишься, не сможешь, без меня ты в опасности”, — сказала Быстрова.