Эксперт Минпросвещения рассказала, как родителям отличить заботу от гиперопеки

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Родителям бывает сложно провести грань между заботой и гиперопекой, так как в основе того и другого лежит любовь к ребенку. Забота — это про помощь, а гиперопека — про страхи родителя и желание все контролировать. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, ведущий научный сотрудник Федерального центра по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования МГППУ, доктор психологических наук Юлия Быстрова.
1 июня — Международный день защиты детей.
«Заботиться — вовсе не означает делать за ребёнка. Это — делать вместе с ним. Это про “я рядом, потому что хочу, чтобы ты научился этому сам”. Гиперопека — это вообще не про ребёнка, а скорее про самого родителя, его переживания, страхи, желания все контролировать — “я рядом, потому что без меня ты не справишься, не сможешь, без меня ты в опасности”, — сказала Быстрова.
Чтобы понять, где проходит грань, психолог советует родителям задавать себе три вопроса: «Это нужно ребенку или мне?», «Это действительно опасно или это мои страхи?», «Я контролирую или я интересуюсь?». Привычка делать за ребёнка то, что он может сделать сам, формирует «выученную беспомощность». «Цена ошибки в детстве (полученная двойка, ссора с другом, забытый учебник) ничтожна по сравнению с ценой несамостоятельности и безответственности во взрослой жизни», — подчеркнула эксперт.
Чтобы выстроить «внутренний стержень», нужно позволить ребенку самостоятельно принимать решения, ошибаться, испытывать разные эмоции и накапливать жизненный опыт. «Ваша задача не привязать ребёнка к себе навечно, а сделать так, чтобы однажды он смог сказать: “Спасибо, мама, дальше я сам, без тебя”. И это будет не неблагодарность, а здоровая сепарация — умение и опыт жить самостоятельно», — заключила эксперт.