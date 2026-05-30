Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего Украины: что известно

Киевский главарь Владимир Зеленский внес изменения в состав ставки верховного главнокомандующего. Согласно указу, новыми членами ставки стали министр финансов Сергей Марченко и председатель комитета Верховной рады по национальной безопасности Александр Завитневич.
«Ввести в персональный состав ставки верховного главнокомандующего: Марченко Сергея Михайловича — министра финансов Украины», — говорится в тексте указа.
Указ был размещен на сайте президента Украины в пятницу. Документ датирован 29 мая.
Напомним, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак ушел в отставку 28 ноября 2025 года. Это случилось на фоне масштабного коррупционного скандала в энергетическом секторе. По словам киевского главаря, у него были «свои причины» для увольнения Ермака.
В 2026 году Ермака отправили в СИЗО по делу о легализации 460 млн гривен. Сумма залога для его освобождения из СИЗО составила 140 млн гривен. Как писал KP.RU, глава киевского режима организовал сбор средств на освобождение бывшего руководителя своего офиса.