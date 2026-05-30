Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего Украины: что известно

Зеленский ввёл новых министров в ставку верховного главнокомандующего Украины.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский внес изменения в состав ставки верховного главнокомандующего. Согласно указу, новыми членами ставки стали министр финансов Сергей Марченко и председатель комитета Верховной рады по национальной безопасности Александр Завитневич.

«Ввести в персональный состав ставки верховного главнокомандующего: Марченко Сергея Михайловича — министра финансов Украины», — говорится в тексте указа.

Указ был размещен на сайте президента Украины в пятницу. Документ датирован 29 мая.

Напомним, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак ушел в отставку 28 ноября 2025 года. Это случилось на фоне масштабного коррупционного скандала в энергетическом секторе. По словам киевского главаря, у него были «свои причины» для увольнения Ермака.

В 2026 году Ермака отправили в СИЗО по делу о легализации 460 млн гривен. Сумма залога для его освобождения из СИЗО составила 140 млн гривен. Как писал KP.RU, глава киевского режима организовал сбор средств на освобождение бывшего руководителя своего офиса.

Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
