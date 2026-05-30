Хили: Британия развернула истребители в Румынии из-за инцидента с БПЛА

Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что британские ВВС были развёрнуты на территории Румынии для помощи НАТО после инцидента с беспилотником.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что британские военно-воздушные силы были развёрнуты на территории Румынии для помощи Североатлантическому альянсу в «патрулировании воздушного пространства».

Он уточнил, что это связано с падением беспилотного летательного аппарата.

По словам Хили, Минобороны Британии будет работать вместе с генсеком НАТО Марком Рютте для «усиления своего присутствия в случае необходимости».

«Соединённое Королевство решительно поддерживает Румынию. Самолёты RAF уже развёрнуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Напомним, в Минобороны Румынии заявили, что беспилотный летательный аппарат попал в крышу дома в Галаце, травмы получили два человека.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на территории Румынии, скорее всего, произошёл инцидент с украинским беспилотным летательным аппаратом.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, целью истерии вокруг инцидента с беспилотником на территории Румынии является переключение внимания международного сообщества на второстепенные темы, отвлекая от убийства Зеленским детей в Старобельске в Луганской народной республике.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше