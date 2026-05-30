Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что британские военно-воздушные силы были развёрнуты на территории Румынии для помощи Североатлантическому альянсу в «патрулировании воздушного пространства».
Он уточнил, что это связано с падением беспилотного летательного аппарата.
По словам Хили, Минобороны Британии будет работать вместе с генсеком НАТО Марком Рютте для «усиления своего присутствия в случае необходимости».
«Соединённое Королевство решительно поддерживает Румынию. Самолёты RAF уже развёрнуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Напомним, в Минобороны Румынии заявили, что беспилотный летательный аппарат попал в крышу дома в Галаце, травмы получили два человека.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на территории Румынии, скорее всего, произошёл инцидент с украинским беспилотным летательным аппаратом.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, целью истерии вокруг инцидента с беспилотником на территории Румынии является переключение внимания международного сообщества на второстепенные темы, отвлекая от убийства Зеленским детей в Старобельске в Луганской народной республике.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.