В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать клубнику и черешню

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Качественная клубника должна быть без пятен и вмятин, с насыщенным цветом и характерным ароматом, черешню же лучше выбрать гладкую и упругую, с глянцевым блеском, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
«Клубника должна быть сухой, без признаков гниения или плесени, цвет — однородный, насыщенный (ярко‑красный), без белых или зеленых пятен. Поверхность ягоды должна быть гладкой, упругой, блестящей, без вмятин и повреждений. Помните, что зеленые листики вокруг ягоды — это признак свежести», — говорится в сообщении.
У спелой клубники также должен быть ярко выраженный, насыщенный, характерный ягодный аромат. Лучше выбирать ягоды примерно одинакового размера — это значит, что партия одного сорта, отметили в ведомстве.
При выборе черешни кожица ягоды должна быть чистой, гладкой, с глянцевым блеском. Стоит воздержаться от покупки ягод с вмятинами, трещинами и другими повреждениями. Предпочтение следует отдать плотным и упругим ягодам, так как мягкие плоды могут начать портиться или быть перезревшими.
«Вкусовые качества черешни зависят от сорта и цвета ягод. Желтые и розовые сорта, как правило, характеризуются нежным и кисло-сладким вкусом, в то время как темноокрашенные ягоды обладают более сладким вкусом. Самый вкусный и полезный урожай в разгар сезона — с конца июня до середины июля», — заключили в ведомстве.