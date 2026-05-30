Роспотребнадзор: Клещи чаще всего кусают в область шеи, груди и подмышек

Клещ чаще всего присасывается к местам с обильным кровоснабжением и тонкой кожей на теле человека. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.
— Присасывание клеща чаще всего отмечается в области шеи, груди, подмышечных впадин, паховых складках и местах с тонкой кожей и обильным кровоснабжением, — сказала Бабура в беседе с РИА Новости.
Она отметила, что в случае присасывания клеща нужно срочно обратиться за медицинской помощью, где врач оценит риск заражения и при необходимости назначит профилактическое лечение или экстренную профилактику — введение иммуноглобулина.
Помимо традиционных методов защиты от клещей — закрытой одежды и использования специальных средств, также можно обратиться за помощью к народным средствам. Что поможет защитить кожу от опасных насекомых, рассказал руководитель розничной торговли сервиса «Пакет» от X5 Павел Мартыненко.
Уже более 84 тысяч россиян обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Причем только неделю назад этот показатель достиг 43 тысяч, то есть всего за семь суток число укушенных практически удвоилось. Сезон активности клещей начался в середине марта. С начала года от клещевого вирусного энцефалита привились свыше 2,4 миллиона человек. Тем не менее число укушенных продолжает расти.