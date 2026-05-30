hh.ru: работодатели часто предъявляют к молодежи высокие требования в сфере ИИ

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Работодатели в России зачастую ожидают от соискателей- «зумеров» умения работать с ИИ, а также другими цифровыми инструментами на достаточно высоком уровне, хотя на практике возраст не является гарантией наличия тех или иных навыков, сказала ТАСС директор дальневосточного филиала hh.ru Ксения Аверина.
«На рынке действительно сохраняются завышенные ожидания в отношении молодых специалистов. Нередко работодатели исходят из того, что если кандидат относится к молодому поколению, то он по умолчанию должен уверенно владеть цифровыми инструментами, навыками работы с большими объемами информации и технологиями искусственного интеллекта. Однако молодой возраст сам по себе не является гарантией высоких компетенций в сфере ИИ или других цифровых направлений. Эти навыки могут быть развиты в разной степени, поэтому работодателям важно реалистично оценивать стартовый уровень кандидата и заранее закладывать ресурсы на его дообучение как минимум на начальном этапе», — сказала Аверина.
Она отметила тот факт, что многие цифровые продукты и решения имеют узкую профессиональную специфику. Даже при наличии базовой цифровой грамотности для эффективной работы с такими инструментами сотруднику чаще всего требуется дополнительное обучение.
«Компании готовы рассматривать молодых кандидатов и вкладываться в их развитие, поскольку понимают, что ранний вход специалиста в профессию повышает вероятность его дальнейшего закрепления в команде. Но при этом такой подход пока нельзя назвать повсеместным, поскольку не все работодатели располагают ресурсами и возможностями для обучения начинающих сотрудников», — добавила Аверина.
Ранее ТАСС сообщал, что примерно 10 молодых специалистов претендуют на одну вакансию при поиске работы в регионах ДФО. Такими данными директор hh.ru Дальний Восток поделилась на Морском конгрессе, проходившем во Владивостоке с 27 по 29 мая. Наиболее высокая активность молодежи на рынке труда наблюдается в Сибирском федеральном округе, где на одну вакансию приходится 16 соискателей, а наиболее низкая — в Северо-Западном федеральном округе с показателем 7,6.