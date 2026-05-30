На востоке Хабаровского края 30 мая ожидаются сильные дожди с мокрым снегом

Синоптики предупредили о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений в Хабаровском крае 30 мая. Погоду испортит активный циклон, который принесёт осадки, снег и штормовой ветер. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», несмотря на отсутствие опасных метеоявлений, характер погоды будет неблагоприятным. Наибольший удар стихии придётся на восточные территории. В Нанайском, Комсомольском, Николаевском, Ульчском муниципальных районах, а также в Комсомольске-на-Амуре и районе имени Лазо ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер по долинам рек усилится до 19−24 метров в секунду, а на побережье его порывы могут достигать 22−27 метров в секунду.
В краевой столице погода будет более спокойной, но прохладной. Ночью и утром пройдёт небольшой дождь, днём осадки прекратятся. Температура воздуха ночью составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, днём — от 16 до 18 тепла. Ветер северо-западный, 7−12 метров в секунду.
На юге региона, в сельскохозяйственных районах, местами ожидаются заморозки с понижением температуры до 0 — минус 2 градусов. Это может негативно сказаться на посадках. В южных районах также пройдут местами сильные осадки, ночью столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 7, днём воздух прогреется до 16−21 градуса. Ветер северо-западный, 9−14 метров в секунду.
В центральных районах прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, а также заморозки. Исключение — Верхнебуреинский район, где будет сухо. Дневные температуры здесь составят от 7 до 22 градусов тепла. На севере края сильные осадки ожидаются в Ульчском и Николаевском районах, в остальных — без существенных осадков. Днём — от 2 до 10 градусов тепла, ветер местами до 27 метров в секунду.
