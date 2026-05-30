Центр имени Кеннеди в США обжалует решение суда о снятии фамилии Трампа

Руководство Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне заявило о намерении обжаловать судебное решение, согласно которому фамилия президента США Дональда Трампа должна быть убрана с фасада здания.
Вице-президент центра Рома Дарави выразила уверенность, что апелляционная инстанция поддержит позицию совета, признавшего вклад Трампа в развитие культурного центра.
«Мы по-прежнему полны решимости использовать все законные возможности, чтобы Центр Трампа-Кеннеди был восстановлен и вновь стал национальной культурной достопримечательностью», — сказала она в интервью РИА Новости.
Ранее KP.RU сообщал, что палата представителей Флориды дала разрешение на переименование аэропорта в Палм-Бич. Теперь воздушная гавань может носить имя Трампа. Для вступления в силу инициативу должен одобрить сенат штата, а затем подписать губернатор Рон Десантис.