Центр имени Кеннеди в США обжалует решение суда о снятии фамилии Трампа

Руководство центра имени Кеннеди не согласилось с решением суда.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне заявило о намерении обжаловать судебное решение, согласно которому фамилия президента США Дональда Трампа должна быть убрана с фасада здания.

Вице-президент центра Рома Дарави выразила уверенность, что апелляционная инстанция поддержит позицию совета, признавшего вклад Трампа в развитие культурного центра.

«Мы по-прежнему полны решимости использовать все законные возможности, чтобы Центр Трампа-Кеннеди был восстановлен и вновь стал национальной культурной достопримечательностью», — сказала она в интервью РИА Новости.

Ранее KP.RU сообщал, что палата представителей Флориды дала разрешение на переименование аэропорта в Палм-Бич. Теперь воздушная гавань может носить имя Трампа. Для вступления в силу инициативу должен одобрить сенат штата, а затем подписать губернатор Рон Десантис.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше