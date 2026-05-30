Красноярские студенты — в тройке лучших на всероссийских соревнований по нардам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве прошли всероссийские студенческие игры по нардам. В соревнованиях участвовали коллективы из 13 регионов страны, представляющие 19 вузов.
По итогам турнира представители Сибирского Федерального университета заняли третье место.
В составе красноярской команды выступали Тимур Бадртдинов, Вероника Волчкова, Валерий Гауман (все — Политехнический институт), Сергей Коптев (Институт космических и информационных технологий и Екатерина Фахрудинова (Юридический институт). Первое место соревнований заняла команда Кубанского ГАУ (Краснодар), второй стала команда РЭУ им. Плеханова (Москва).
Призовое место красноярской команды стало возможным благодаря бесплатным тренировкам для всех студентов Красноярска на базе шахматного клуба СФУ «Шах и мат» для всех желающих, отмечает пресс-служба крайспорта.