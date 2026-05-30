Иран заявил, что вопрос вывоза обогащенного урана не обсуждается с США

«На нынешнем этапе консультаций и обмена делегациями между Ираном и Пакистаном, а также ни на одном из этапов контактов с американцами, тема вывоза обогащенного урана вообще не обсуждается», — сказал политик в интервью РИА Новости.
Накануне президент Дональд Трамп заявил, что США извлекут и утилизируют обогащенный уран из Ирана в сотрудничестве с Тегераном и МАГАТЭ.
Глава Белого дома отмечал, что США не будут смягчать санкции против Ирана, независимо от решения исламской республики передать свои запасы высокообогащенного урана. По его словам, сам Тегеран не предлагал американцам свои урановые запасы.
