В Хабаровском крае в пожаре пострадала женщина, особый противопожарный режим сохраняется

За минувшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не произошло. Однако пожарные расчёты реагировали на 34 техногенных пожара, четыре из которых случились в жилом секторе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, один из пожаров с трагическими последствиями произошёл в Комсомольском районе. В садовом некоммерческом товариществе на Хумминском шоссе загорелся дачный домик. Огонь охватил площадь в 24 квадратных метра. На его полную ликвидацию у пожарных ушло около двух часов. С места происшествия в больницу была доставлена 56-летняя женщина. Врачи диагностировали у неё ожоги. В каком состоянии находится пострадавшая, пока не уточняется. Дознаватели МЧС России сейчас устанавливают причины возгорания.
Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 16 муниципальных образований края. В этот список входят городские округа Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также муниципальные округа и районы, среди которых Солнечный, Вяземский, Бикинский, Советско-Гаванский, Ванинский, Хабаровский, Амурский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, Нанайский, Ульчский, имени Полины Осипенко и имени Лазо.
Пожарные и спасательные подразделения за минувшие сутки пять раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, на маршрутах остаются под контролем три туристские группы общей численностью 29 человек.
В Хабаровске сегодня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7−12 метров в секунду. Днём воздух прогреется до 16−18 градусов тепла.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru