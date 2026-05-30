В Хабаровском крае в пожаре пострадала женщина, особый противопожарный режим сохраняется

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, один из пожаров с трагическими последствиями произошёл в Комсомольском районе. В садовом некоммерческом товариществе на Хумминском шоссе загорелся дачный домик. Огонь охватил площадь в 24 квадратных метра. На его полную ликвидацию у пожарных ушло около двух часов. С места происшествия в больницу была доставлена 56-летняя женщина. Врачи диагностировали у неё ожоги. В каком состоянии находится пострадавшая, пока не уточняется. Дознаватели МЧС России сейчас устанавливают причины возгорания.