Новая версия пропажи Героя России Асылханова: речь идет о возврате на СВО через Крым

Для проверки версии о возвращении в зону СВО пропавшего Героя России Алексея Асылханова необходимо изучить платежи по его банковской карте в Ростове-на-Дону и новых регионах. Об этом РИА Новости рассказал бывший следователь СК Василий Козлов.
Помимо криминальных версий, экс-следователь не исключил, что пропавший Герой России Асылханов мог добровольно вернуться в зону СВО.
«Также нужно запросить сведения у пограничных служб по факту прибытия Алексея в зону СВО», — добавил Козлов.
По словам экс-следователя, для того чтобы его возвращение в зону СВО осталось незамеченным, Асылханову пришлось бы обналичить деньги.
Герой России пропал 3 апреля в городе Юрга. Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело об убийстве.
Как ранее сообщал KP.RU, Асылханов незадолго до исчезновения готовил новый педагогический проект для дошкольных учреждений.