Названа версия возвращения в зону СВО пропавшего Героя России

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в апреле в городе Юрга Кемеровской области, мог вернуться в зону специальной военной операции. К такому выводу пришел бывший следователь СК России, ветеран боевых действий Василий Козлов, слова которого передает РИА Новости.
Козлов уточнил механизм проверки этой версии. Для того чтобы понять, отправился ли военный в зону СВО, необходимо запросить данные о платежах по его банковской карте в Ростове-на-Дону, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, по словам Козлова, нужно направить запросы местным сотовым операторам и в пограничные службы. Сам Асылханов, если бы хотел скрыть свой маршрут, вероятно, снял бы наличные, добавил экс-следователь.
Асылханов — бывший участник СВО. В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин лично вручил ему «Золотую Звезду» Героя России. На момент получения награды на счету рядового числилось 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.
Вскоре после исчезновения Асылханова в Юрге правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.
К поискам Героя России подключились экстрасенсы, сообщает 27 мая ИА Regnum со ссылкой на информированный источник. Ясновидящие работают наряду с оперативниками и волонтерами. По одной из версий медиумов, исчезновение военного может быть связано с неожиданным поступком кого-то из его окружения. Экстрасенсы также полагают, что Асылханов может находиться в лесу или рядом с водоемом. Расследование исчезновения 23-летнего Героя России находится на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
