Daily Mail: Вулкан Рейнир может уничтожить три города в США за полчаса

Три города в американском штате Вашингтон могут быть опустошены за несколько минут, если массивный грязевой поток внезапно обрушится с вулкана Рейнир. Об этом в четверг, 28 мая, пишет Daily Mail.

По данным издания, более 60 тысяч человек проживают в зоне риска схода селевых потоков.

Ученые предупредили, что оползни, сильные дожди, таяние ледников или даже небольшие землетрясения могут дестабилизировать часть вулкана, высвободив поток грязи, камней и обломков. Внезапный обвал на западном склоне горы может обрушить поток в сторону городов Ортинг, Самнер и Пуйаллап всего за 30 минут. Особую тревогу вызывает Ортинг из-за ограниченного количества путей эвакуации и растущего числа жителей.

— Ученые предупредили, что к тому времени, когда грязевой поток достигнет населенных пунктов, его высота может достигать десятков метров, и он может двигаться с сокрушительной силой, — сказано в материале.

Сообщается, что угроза селевого потока послужила толчком к совершенствованию систем оповещения.

8 апреля стало известно, что вулкан Семеру, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява, во время извержения выбросил пепел на высоту приблизительно 5,7 километра над уровнем моря.

