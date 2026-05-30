Daily Mail: Вулкан Рейнир может уничтожить три города в США за полчаса

Ученые предупредили, что оползни, сильные дожди, таяние ледников или даже небольшие землетрясения могут дестабилизировать часть вулкана, высвободив поток грязи, камней и обломков. Внезапный обвал на западном склоне горы может обрушить поток в сторону городов Ортинг, Самнер и Пуйаллап всего за 30 минут. Особую тревогу вызывает Ортинг из-за ограниченного количества путей эвакуации и растущего числа жителей.