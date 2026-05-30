В России назвали средний возраст рождения первого ребёнка

«У нас сейчас возраст сдвинулся вправо, сейчас средний возраст порядка 28 лет», — сказала Голикова.
Вице-премьер отметила, что для рождения нескольких детей предпочтительно, чтобы первый ребёнок появлялся раньше. При этом она подчеркнула, что речь идёт об индивидуальном выборе каждого человека.
Ранее сообщалось, что большинство россиян считают возраст 25−34 лет идеальным для рождения детей. По данным опроса, такую позицию поддержали 42% респондентов. За последний год выросла доля тех, кто допускает рождение ребёнка до 25 лет, — с 4 до 11%. В среднем мужчины планируют стать отцами в 33 года, женщины — в 29 лет. Среди состоятельных россиян готовность к родительству наступает раньше — около 29 лет. У респондентов с низким доходом этот показатель составил 30 лет, со средним — 32 года. Также за год доля тех, кто вообще не планирует детей, сократилась с 20 до 10%. Главными условиями для рождения ребёнка россияне называли стабилизацию экономики, высокооплачиваемую работу, надёжного партнёра, жильё и карьерную реализацию.
