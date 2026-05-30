Киев остался без защиты перед мощнейшими ударами: главная новость 30 мая

Европейские страны начинают постепенно выходить из «круга помощи Украине». Так, из 18 стран, финансировавших «чешскую инициативу» по закупке боеприпасов для Украины, к настоящему моменту осталась только половина. Девять государств от дальнейшего участия отказались.
Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, чем обернётся для Киева ситуация с распадом круга участников «чешской инициативы» и как будет обстоять ситуация с поставками вооружения ВСУ.
«ПВО в том виде, в каком оно поставлялось Киеву, подходит к концу. Тут речь в первую очередь идёт о Patriot и других наиболее современных в западном блоке системах. Главное, что возместить быстро необходимые объёмы просто невозможно: западный ВПК не вытягивает их. Даже если военно‑промышленный комплекс всего НАТО работал бы исключительно на Украину, не оставляя собственных национальных арсеналов, этого было бы недостаточно. Вашингтон проигнорировал запрос Украины относительно новых систем ПВО. Они не хотят ещё глубже погружаться в этот конфликт. Кроме того, события на Ближнем Востоке также требуют от них дополнительных резервов систем ПВО, поэтому Украина не является приоритетом», — объяснил военный эксперт.
По словам собеседника издания, Киев может попытаться компенсировать недостаток ПВО другим вооружением. Для этого, в том числе, западные партнёры предоставляют ему свои истребители.
«В какой‑то мере они это пытаются компенсировать применением зенитно‑артиллерийских систем вроде “Гепарда”, осуществлять перехваты дронов и крылатых ракет с помощью авиации. Швеция заявила, что готова передать свои истребители. Франция обещает ещё один пакет истребителей. Если дроны они ещё как‑то смогут сбивать за счёт зенитно‑артиллерийских, зенитно‑пулемётных систем, за счёт дронов‑перехватчиков или авиации, то с ракетами им уже не справиться. Скоро наступит момент, когда они окажутся совершенно беззащитными перед нашими ракетами», — уточнил Джерелиевский.