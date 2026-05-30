Пентагон: генерал Донован встретился с руководством Кубы

Глава южного командования Пентагона Фрэнсис Донован встретился с военным руководством Кубы, информирует Министерство войны США.
В Пентагоне уточнили, что встреча состоялась на базе в заливе Гуантанамо.
«Со стороны Кубы на встрече присутствовал первый заместитель начальника генштаба генерал Роберто Сотолонго и другие высокопоставленные военные. Встреча состоялась “на периметре базы ВМС в заливе Гуантанамо для краткого обмена по вопросам операционной безопасности”», — говорится в сообщении.
Напомним, директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф посетил Гавану во главе делегации США и провёл переговоры с представителями Министерства внутренних дел Кубы.
В Гаване заявили, что Куба не представляет угрозы для нацбезопасности Соединённых Штатов и не поддерживает террористические или экстремистские организации.
По данным Politico, США наращивают военную группировку для вторжения на Кубу. В материале сказано, что в мае в Карибское море вошла авианосная ударная группа USS Nimitz вместе с несколькими эсминцами и крейсерами с управляемыми ракетами, способными запускать высокоточные ракеты по береговым целям.