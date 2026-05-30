В Магаданской области отменили режим ЧС, введённый из-за размыва дороги к Сеймчану

В Среднеканском округе Магаданской области дорожные службы круглосуточно ликвидируют последствия размыва дорожного полотна. Режим чрезвычайной ситуации, введённый накануне, уже отменён. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, аварийно-восстановительные работы на 11-м километре территориальной автодороги «Ларюковая — Усть-Среднекан» не прекращались всю ночь. Тяжёлая дорожная техника смогла восстановить проходимость водопропускной трубы в месте размыва, что позволило снизить давление водного потока на повреждённый участок и избежать дальнейшего разрушения насыпи. Параллельно был заготовлен необходимый объём грунта для формирования тела дороги.
В настоящее время на аварийном участке уже организован временный объезд в одну полосу для автомобилей повышенной проходимости. Скопления техники на трассе нет. На месте работает оперативная группа Среднеканского муниципального округа.
Важно отметить, что проезд по временному объезду доступен исключительно для грузовиков и автомобилей повышенной проходимости. Владельцев легковых машин просят воздержаться от поездок в данном направлении, если их транспортное средство не приспособлено для движения по пересечённой местности.
Постановлением районной администрации от 29 мая ранее введённый режим чрезвычайной ситуации в Среднеканском округе был отменён. Сейчас основные силы брошены на завершение восстановительных работ и скорейшее открытие полноценного проезда для всех видов транспорта.
