Священник Сеньчуков назвал правила и запреты Троицкой родительской субботы

30 мая Православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу. В эксклюзивном интервью aif.ru иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал о важных правилах этого дня.

Источник: Аргументы и факты

Троицкая родительская суббота предшествует большому православному празднику — Троице. В эксклюзивном интервью aif.ru иеромонах Феодорит (Сеньчуков) объяснил, почему именно в этот день посещают кладбище и что обязательно нужно там сделать.

"На кладбище правильно ходить перед Троицей. В этом году она отмечается 31 мая, а накануне, 30 мая, — Троицкая родительская суббота, когда мы поминаем наших усопших. Даже есть такая традиция — поминать всех усопших, независимо от их принадлежности к Церкви.

Поскольку этот день считается днём начала Церкви, то в своих домашних молитвах мы можем помянуть и иноверцев, и атеистов, и тех, о вероисповедании которых мы ничего не знаем.

В Церкви в Троицкую родительскую субботу служится большая панихида. Верующим нужно посетить эту службу. И в этот день принято ходить на кладбище, убираться на могилах. Можно принести цветы, берёзовые ветки", — отметил он.

Ранее иеромонах Феодорит (Сеньчуков) объяснил, можно ли устраивать поминки на кладбище.