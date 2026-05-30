Летний сезон Трудового отряда главы города стартует 1 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уже в понедельник более тысячи подростков приступят к работе в разных районах города. Торжественное открытие сезона пройдет 11 июня в 10:00 на стеле «Город трудовой доблести».
Перед началом летнего сезона ребята проходят инструктажи по технике безопасности, знакомятся с командирами отделений и бригадирами.
В июне в городе по разным направлениям будут работать более 70 бригад, отмечает пресс-служба мэрии. Самыми многочисленными традиционно станут мобильные бригады — подростки очистят улицы от мусора и незаконной рекламы. Также бойцы займутся озеленением города — высадят цветы в городские клумбы.
Продолжат работу профильные команды: социальные помогут пожилым красноярцам и людям с ограниченными возможностями здоровья по хозяйству. Швейные — займутся изготовлением изделий для участников специальной военной операции, а зоозащитные будут ухаживать за животными в приютах.
Также начнут работу художественные и медиабригады. Ребята смогут попробовать себя в создании городских арт-объектов, фото и видеосъёмке.
Отдельным направлением остаются корпоративные бригады, которые появились в прошлом году. Этим летом ребята будут трудиться на площадках крупных городских компаний, знакомиться с корпоративной средой и получать практический опыт работы на предприятиях.
Также для бойцов подготовят большую образовательную программу, а в конце лета для лучших бойцов и бригадиров традиционно пройдет выездной слет.