Врач Литвиненко назвал предположительный диагноз Долиной

70‑летняя народная артистка России Лариса Долина рассказала о проблемах со здоровьем. В беседе с журналистами певица подтвердила информацию о перенесённой операции из‑за проблем с позвоночником, не уточняя диагноз.
В эксклюзивном комментарии aif.ru спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко рассказал, с какой проблемой могла столкнуться артистка.
«В таком возрасте, как у Долиной, обычно бывают грыжи дисков, когда межпозвонковый диск смещается в сторону и начинает давить или на спинной мозг, или спинномозговой канал сужает, или давит на нерв. Человек может долго лечиться, но при этом не соблюдать рекомендации, что приводит к ещё большему смещению. Нарушается проведение нервного импульса, повышается чувствительность, теряется подвижность конечностей, иногда даже происходит нарушение функции тазовых органов, то есть человек не чувствует позывов в туалет. Решить проблему помогает операция. Как правило, сейчас такое вмешательство проводится эндоскопически, то есть без больших разрезов, что, безусловно, снижает риски, но необходимость соблюдения рекомендаций относительно покоя и реабилитации остаётся», — объяснил эксперт.
Как стало известно, пока концертный график артистки временно поставлен на паузу. Ожидается, что выступления возобновятся ближе к концу июля.
Напомним, что в конце прошлого года завершилось судебное разбирательство между Ларисой Долиной и Полиной Лурье, которая в 2024 году купила у артистки пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Позже звезда заявила, что приобрела недвижимость под влиянием мошенников, и потребовала вернуть ей недвижимость. Нижестоящие суды удовлетворили её иск, но Верховный суд встал на сторону покупательницы.