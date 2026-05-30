На ЗАЭС сообщили об атаках дронами иностранного производства со стороны ВСУ

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 30 мая. /ТАСС/. Часть беспилотников, которыми украинские военные атакуют территорию Запорожской АЭС, — иностранного производства. Об этом сообщил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«В США или Франции не пишут на продукции подобного рода [место производства], но специалисты говорят, что действительно, это оборудование, которое производится за пределами Украины, это точно. Да, это продукция разных стран мира, однозначно, не только Украины», — сказал Черничук, отвечая на вопрос, атакуют ли ВСУ атомную станцию дронами зарубежного выпуска.
Директор АЭС отметил, что украинские военные также могут использовать информацию, полученную от иностранных разведок, для точных ударов по Запорожской АЭС и Энергодару.
Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак ВСУ и по инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара. По его словам, последнюю неделю ожесточение возросло, а в ночь с 26 на 27 мая был поставлен «рекорд» с более чем 55 взрывами. Как сообщил глава госкорпорации, ВСУ занимаются запугиванием населения и персонала станции.