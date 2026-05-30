Канадец признал вину в рассылке наборов яда более тысячи человек по всему миру

Канадец Кеннет Лоу признал свою вину в нескольких десятках случаев содействия в совершении самоубийства. Он продавал в интернете и рассылал по всему миру наборы яда с инструкцией, которые заказывали потенциальные самоубийцы. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает The Guardian.

Лоу признал, что содействовал самоубийству 14 жителей Канады в возрасте от 16 до 36 лет, а также 79 британцев — после того как было объявлено, что его не экстрадируют в Великобританию. Он был арестован в 2023 году. По данным полиции, с 2020 года он продавал наборы яда через свои сайты. Всего он отправил более 1,2 тысячи наборов покупателям из 41 страны, включая Италию, США и Австралию. Полиции известно о как минимум 286 случаях продажи яда жителям Великобритании, что привело по меньшей мере к 112 смертям.

Приговор Лоу будет вынесен в сентябре. По статье о содействии в самоубийстве ему грозит до 14 лет лишения свободы, говорится в материале.

В апреле неизвестные подбросили пенсионерке из Москвы коробки с ядом. Это произошло после того, как у женщины произошел конфликт из-за квартиры.

Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше