Сборы в детский лагерь: как жителям Хабаровского края уложиться в бюджет

Скоро начнется сезон детских лагерей, и многие родители уже начинают готовить детей к поездке. На этом этапе часто возникают незапланированные траты: на одежду, обувь и другие вещи для лагеря, из-за чего итоговый бюджет оказывается выше ожидаемого. По данным опроса Авито, в среднем жители Хабаровского края готовы потратить на подготовку ребенка к лагерю около 12 тысяч рублей, тогда как четверть хотела бы уложиться в 5−10 тысяч. Эксперты платформы подготовили несколько советов, которые помогут собрать ребенка без лишних расходов и переполненного чемодана.
Начните со списка вещей.
Перед покупками важно составить список того, что действительно понадобится в лагере, а затем проверить, чего не хватает дома. Такой подход помогает избежать лишних покупок и спокойно подготовиться к поездке.
По данным Авито, чаще всего родители заранее покупают одежду и обувь (75%), аптечку и средства защиты от солнца и насекомых (66%) и средства гигиены (51%). Еще 25% берут в дорогу спальные принадлежности, 18% — снеки и сладости. Многие из этих вещей уже есть дома и подходят для поездки, поэтому в первую очередь стоит ориентироваться на уже имеющиеся вещи, а недостающее — докупать точечно. Например, если нужно дополнить гардероб ребенка для лагеря, на платформе в Хабаровске можно подобрать базовый комплект одежды: спортивный костюм тройку за 790 рублей, удобные кроссовки за 1000 рублей и бейсболку за 250 рублей. Дополнительно для поездки в загородный лагерь пригодится спрей от комаров и клещей за 100 рублей.
Рассмотрите ресейл.
В лагерь лучше не брать дорогие или новые вещи: одежда может быстро испачкаться или повредиться во время активного отдыха и мероприятий. Поэтому для поездки стоит выбирать более практичный подход и обращать внимание на ресейл. По данным Авито, 41% опрошенных покупают необходимые вещи на онлайн-площадках, в том числе выбирают товары с рук. Такой подход позволяет сэкономить до 40% бюджета на сборах ребенка в лагерь.
Так, наряды для дискотек, концертов и других мероприятий в лагере можно приобрести на ресейле без лишних затрат. Например, на Авито в Хабаровске можно приобрести летнее платье за 1000 рублей, а мальчикам подойдет костюм двойка в клеточку за 1200 рублей или стильная белая рубашка за 250 рублей.
Продумайте вещи для разной погоды.
Даже летом погода в лагере может меняться в течение дня, поэтому важно учитывать не только жаркие дни, но и прохладные вечера и дождь. В базовый набор стоит заранее включить находки на случай непогоды: легкую ветровку или дождевик, теплую кофту и запас носков. Это поможет избежать ситуаций, когда ребенку не хватает подходящих вещей в нужный момент. Например на Авито можно приобрести ветровку со светоотражающими деталями за 790 рублей. Завершить теплый образ в холодную погоду помогут резиновые сапоги за 500 рублей.
Подписывайте вещи заранее.
В лагере вещи часто могут теряются из-за активного режима: переезды, спортивные игры и общие мероприятия, а одинаковые предметы одежды и личные вещи легко путаются между детьми.
Чтобы снизить риск потерь, важно заранее подписать одежду, обувь, рюкзак и другие предметы. Это можно сделать с помощью бирок, наклеек или маркеров по ткани. Такой простой шаг помогает быстрее находить вещи и снижает вероятность их потери. На Авито есть множество подобных находок, например, яркие нашивки с рисунками по 400 рублей за набор. Также можно приобрести меховой брелок ручной работы для рюкзака за 250 рублей.
Также, для быстрого распознавания своих вещей помогут акцентные товары с запоминающимся рисунком. В частности, на платформе можно найти вместительный рюкзак на колесах с удобной ручкой для транспортировки за 2500 рублей.