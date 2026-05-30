Сборы в детский лагерь: как жителям Хабаровского края уложиться в бюджет

По данным Авито, чаще всего родители заранее покупают одежду и обувь (75%), аптечку и средства защиты от солнца и насекомых (66%) и средства гигиены (51%). Еще 25% берут в дорогу спальные принадлежности, 18% — снеки и сладости. Многие из этих вещей уже есть дома и подходят для поездки, поэтому в первую очередь стоит ориентироваться на уже имеющиеся вещи, а недостающее — докупать точечно. Например, если нужно дополнить гардероб ребенка для лагеря, на платформе в Хабаровске можно подобрать базовый комплект одежды: спортивный костюм тройку за 790 рублей, удобные кроссовки за 1000 рублей и бейсболку за 250 рублей. Дополнительно для поездки в загородный лагерь пригодится спрей от комаров и клещей за 100 рублей.