В Магадане выбрали лучшее звено газодымозащитной службы среди пожарных

Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, программа испытаний была максимально приближена к реальным боевым условиям. Участникам предстояло преодолеть сложную полосу препятствий, провести аварийно-спасательные работы, пройти тестирование и на практике оказать медицинскую помощь условному пострадавшему. Главная сложность заключалась в том, что для сохранения условий нулевой видимости, характерной для сильного задымления на реальных пожарах, у всех огнеборцев были наглухо заклеены маски дыхательных аппаратов. Это требовало от участников не только физической выносливости, но и безупречного знания планировки помещений и доведённых до автоматизма навыков ориентирования на ощупь.