В Магадане выбрали лучшее звено газодымозащитной службы среди пожарных

В Магадане завершились двухдневные соревнования на звание лучшего звена газодымозащитной службы. За победу боролись представители пяти пожарно-спасательных частей МЧС России. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, программа испытаний была максимально приближена к реальным боевым условиям. Участникам предстояло преодолеть сложную полосу препятствий, провести аварийно-спасательные работы, пройти тестирование и на практике оказать медицинскую помощь условному пострадавшему. Главная сложность заключалась в том, что для сохранения условий нулевой видимости, характерной для сильного задымления на реальных пожарах, у всех огнеборцев были наглухо заклеены маски дыхательных аппаратов. Это требовало от участников не только физической выносливости, но и безупречного знания планировки помещений и доведённых до автоматизма навыков ориентирования на ощупь.
По итогам упорной борьбы первое место завоевала команда пожарно-спасательной части № 1. Серебряными призёрами стали представители специализированной пожарно-спасательной части. Замкнули тройку сильнейших огнеборцы ПСЧ-20.
Начальник регионального управления МЧС России Валерий Данилов лично вручил победителям кубки и дипломы, отметив их высокий профессионализм. «Ваши результаты — наглядное подтверждение высокого профессионализма и безупречной слаженности действий. Вы доказали, что можете работать как единый механизм. Примите искренние поздравления и заслуженные награды», — обратился к участникам Валерий Данилов.
Подобные соревнования проводятся регулярно и позволяют поддерживать высочайший уровень боеготовности газодымозащитников — именно эти специалисты первыми заходят в непригодную для дыхания среду для спасения людей.
