В РФ будут работать над повышением престижа службы в Госавтоинспекции

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Комплекс мер по повышению престижа службы в Госавтоинспекции разработают в России. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.
В соответствии с документом, МВД примет комплекс мер, способствующих повышению престижа службы в Госавтоинспекции. По результатам проделанной работы ведомство будет предоставлять на ежегодной основе доклады в правительство.
В феврале глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что число уволившихся из МВД в 2025 году на 40% превысило число поступивших на службу.