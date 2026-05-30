L1: археолог Дейкман серьёзно повредил скелет д’Артаньяна

Напомним, Дейкман принимал участие в раскопках в городе Маастрихт, который находится в Нидерландах. В марте там были обнаружены человеческие останки, которые, как полагают, могут принадлежать д’Артаньяну. Мушкётер погиб в 1673 году во время осады Маастрихта.