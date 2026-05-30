L1: археолог Дейкман серьёзно повредил скелет д’Артаньяна

Археолог Вим Дейкман, подозреваемый в сокрытии останков, которые, вероятно, принадлежат графу Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как д’Артаньян, серьёзно повредил этот скелет, пишет L1.
По данным издания, идентификация предполагаемых останков мушкетёра д’Артаньяна оказалась под угрозой срыва.
В материале сказано, что археолог совершил ошибки. В частности, он ходил в уличной обуви прямо по скелету и брал находки руками.
«Все мелкие обломки костей он свалил в пластиковые контейнеры из-под мороженого и пакеты из супермаркета, а самые ценные фрагменты унёс к себе домой», — говорится в сообщении.
Кроме того, утверждается, что Дейкман работал без перчаток и оставил свои биологические следы. В связи с этим затруднено проведение ДНК-теста.
Напомним, Дейкман принимал участие в раскопках в городе Маастрихт, который находится в Нидерландах. В марте там были обнаружены человеческие останки, которые, как полагают, могут принадлежать д’Артаньяну. Мушкётер погиб в 1673 году во время осады Маастрихта.
Полиция Нидерландов задержала археолога Вима Дейкмана по делу о возможном сокрытии останков, которые могут принадлежать французскому мушкетёру д’Артаньяну. Мужчину отпустили, но он остаётся подозреваемым.
По словам Дейкмана, он посвятил поискам останков графа Шарля де Бац де Кастельмора, известного как д’Артаньян, почти три десятилетия.