Россиянам с 1 августа повысят пенсии: кому ожидать прибавку

Работающих пенсионеров в России с 1 августа ждет ежегодный перерасчет страховых пенсий. Об этом РИА Новости сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Ежегодно 1 августа работающим пенсионерам проводится индексация пенсии. В этом году, также 1 августа, произойдет индексация пенсии пенсионерам, отработавшим 2025 год», — сказала парламентарий.
Бессараб уточнила, что увеличение выплат будет рассчитываться на основе заработанных пенсионных баллов. Однако максимальный размер прибавки ограничен тремя ИПК независимо от фактически накопленного количества коэффициентов.
Напомним, часть российских пенсионеров в июне получит выплаты раньше срока из-за празднования Дня России. Соцфонд перечислит средства в последний рабочий день перед праздниками.
Как сообщал KP.RU, с 1 августа 2026 года накопительная часть пенсии для почти 136 тысяч российских пенсионеров вырастет более чем на 17%. Эта мера затронет только тех граждан, кто уже получает такие выплаты.