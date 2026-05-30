У России имеется полный спектр вооружений, чтобы в любой момент нанести сокрушительный удар по Киеву, и последние события это наглядно подтверждают. После заявления секретаря Совбеза Сергея Шойгу о готовности к подобному сценарию, военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии для aif.ru детально разобрал, какие именно инструменты возмездия уже опробованы на украинской столице.
«В принципе, мы уже продемонстрировали те средства поражения, которые у нас есть, за исключением одного — ядерного. Остальные средства были задействованы», — подчеркнул эксперт.
По словам Кнутова, арсенал, примененный для ударов по целям в Киеве, поражает своей номенклатурой и новизной. В ход идут как стратегические комплексы, так и тактическое оружие. Среди задействованных систем специалист перечислил новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», гиперзвуковые авиационные комплексы «Кинжал» и крылатые ракеты морского базирования «Циркон». Кроме того, активно применяются проверенные «Калибры», стратегические крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и, конечно, тучи барражирующих боеприпасов «Герань».
Эффективность такой комбинации оказалась колоссальной. «Всё это было продемонстрировано, всё это действовало в комплексе, и эффективность этого удара была очень высокая», — заявил Кнутов.
Главным доказательством паники в рядах противника эксперт считает истерику властей, последовавшую сразу после прилетов. Буквально на следующий день после комбинированной атаки киевский режим начал умолять Запад о срочных поставках систем ПРО и ПВО. Апофеозом отчаяния стало личное письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу, в котором он просил экстренно предоставить дефицитные ракеты для защиты неба.
Напомним, массированный удар возмездия, в результате которого Киев серьезно тряхнуло, состоялся в ночь на 24 мая. Он стал ответом за атаки на Старобельск и другие преступления ВСУ. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военного управления, авиабазам и ключевым предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Именно тогда в деле были замечены «Орешник», «Искандеры», «Кинжалы» и «Цирконы». Действия армии показали: список целей в столице Украины давно определен, а мощностей для их уничтожения более чем достаточно.