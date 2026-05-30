Напомним, массированный удар возмездия, в результате которого Киев серьезно тряхнуло, состоялся в ночь на 24 мая. Он стал ответом за атаки на Старобельск и другие преступления ВСУ. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военного управления, авиабазам и ключевым предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Именно тогда в деле были замечены «Орешник», «Искандеры», «Кинжалы» и «Цирконы». Действия армии показали: список целей в столице Украины давно определен, а мощностей для их уничтожения более чем достаточно.