Янтарь с пером птицы, которому около 40 млн лет, нашли под Калининградом

Музей Мирового океана пополнил свою коллекцию редким экспонатом — образцом балтийского янтаря, возраст которого достигает примерно 40 миллионов лет. Особенность находки заключается в том, что внутри камня прекрасно сохранился фрагмент пера древней птицы.
Как уточнили в пресс-службе учреждения, этот образец был найден на месторождении Пальмникен, расположенном в поселке Янтарный Калининградской области.
Сотрудники музея подчеркивают, что подобные находки являются исключительной редкостью. Для музейной коллекции это первый подобный экспонат.
По словам специалистов, данная находка имеет большое значение для палеонтологии, так как позволит воссоздать условия среды обитания «янтарного леса» и его обитателей миллионы лет назад.
Старший научный сотрудник отдела природы Музея Мирового океана Николай Мартынович пояснил, что, судя по размеру фрагмента, перо, вероятно, принадлежало небольшой птице, возможно, древолазу, например, синице или поползню.
На данный момент этот уникальный образец уже включен в палеонтологическую коллекцию музея.
