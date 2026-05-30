В Роспотребнадзоре назвали насекомых, которые могут переносить инфекции

Так, большинство инфекций, которые передаются через укусы насекомых, в России переносят иксодовые клещи. Наиболее распространенными инфекциями при этом являются болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Кроме этого, клещи также передают гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз (МЭ), безэритемную форму боррелиоза Миямото, крымскую геморрагическую лихорадку, туляремию и клещевые пятнистые лихорадки (риккетсиозы).