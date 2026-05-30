Тепло и дождливо будет в Нижнем Новгороде в эти выходные

Тепло и дождливо будет в Нижнем Новгороде 30−31 мая, об этом сообщают специалисты Яндекс Погоды.
Утром температура составит +13°С, ожидается небольшой дождь. Днем поднимется до +16°С. Вечером столбики термометров покажут +13°С. Ветер юго-восточный, днем восточный, с порывами до 6 м/с.
В воскресенье, 31 мая, утром температура составит +13°С, ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +17°С. Вечером температура опустится до +15°С. Ветер северный, днем северо-западный, с порывами до 9 м/с.
Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Омске — здесь температура воздуха днем поднимется до +26°С. Холоднее всего будет в Санкт-Петербурге — до +12°С.