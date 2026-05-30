В НАТО сообщили о якобы российском происхождении упавшего в Румынии БПЛА

Представитель штаба Объединенных вооруженных сил НАТО (SHAPE) в Европе заявил, что обнаруженный в Румынии беспилотник якобы принадлежит России. Его слова передает Reuters. Никаких доказательств в пользу такой версии не было приведено.
Представитель SHAPE также сообщил, что в Альянсе изучают способы «улучшить защиту» Румынии и других стран НАТО от угрозы дронов.
29 мая беспилотник долетел со стороны Украины до румынского города Галац и врезался в многоквартирный дом. По словам обозревателя Евгения Умеренкова, прилет в Румынию БПЛА создал проблемы самой Украине.
При этом президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации с беспилотником в Румынии. Президент отметил: без экспертизы обломков делать однозначные выводы о происхождении дрона преждевременно. По словам президента, украинские дроны не впервые залетают в другие страны, при этом обвиняют в подобных инцидентах именно Россию.