В НАТО сообщили о якобы российском происхождении упавшего в Румынии БПЛА

В SHAPE сделали заявление по упавшему в румынском городе Галац БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Представитель штаба Объединенных вооруженных сил НАТО (SHAPE) в Европе заявил, что обнаруженный в Румынии беспилотник якобы принадлежит России. Его слова передает Reuters. Никаких доказательств в пользу такой версии не было приведено.

Представитель SHAPE также сообщил, что в Альянсе изучают способы «улучшить защиту» Румынии и других стран НАТО от угрозы дронов.

29 мая беспилотник долетел со стороны Украины до румынского города Галац и врезался в многоквартирный дом. По словам обозревателя Евгения Умеренкова, прилет в Румынию БПЛА создал проблемы самой Украине.

При этом президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации с беспилотником в Румынии. Президент отметил: без экспертизы обломков делать однозначные выводы о происхождении дрона преждевременно. По словам президента, украинские дроны не впервые залетают в другие страны, при этом обвиняют в подобных инцидентах именно Россию.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше