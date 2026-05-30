Североатлантический альянс слишком слаб, чтобы помешать Российской Федерации победить в конфликте на Украине, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.
Он уточнил, что РФ находится в сильной позиции, НАТО не может ей ничего противопоставить.
«Вы можете увидеть нечто очень-очень страшное. Конфликт на Украине переходит в новую фазу. Россия стабилизировала свою экономику, наладила эффективные дипломатические связи за рубежом и выстроила многополярный ответ на американскую гегемонию. Так что на данный момент она находится в крайне сильной дипломатической и экономической позиции, одерживает верх на поле боя», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Риттер отметил, что у НАТО нет ни ресурсов, ни потенциала.
«Более того, все их разговоры — это пустая риторика, потому что из-за санкций и прочего у них нет производственной базы. Можно не сомневаться, что Россия победит в этом конфликте», — заявил он.
Напомним, по словам Риттера, удар Вооружённых сил Украины по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета доказал преступный характер киевского режима.