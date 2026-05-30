Профессор Шамин назвал главную опасность шаровой молнии

Шаровая молния представляет опасность не только для человека, но и для окружающих предметов, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru доктор физико-математических наук, профессор Университета Правительства Москвы Роман Шамин.
Напомним, академик РАН Владимир Бычков ранее сообщил, что в столичном регионе начался сезон шаровых молний. А лучшим временем для их наблюдений он назвал период летних гроз, пик которых приходится на июль.
«Шаровая молния представляет опасность как для человека, так и для окружающих предметов. В частности, у человека шаровая молния может вызвать электрические или термические ожоги. Кроме того, шаровая молния может вызвать пожары, разрушения строений, машин, испортить электронику», — пояснил эксперт.
Шамин отметил, что одна из отличительных особенностей шаровой молнии в том, что ее разряд может длиться секунды и даже минуты.
Ранее стало известно, что в Краснодаре велосипедист погиб от удара молнии.