Профессор Шамин назвал главную опасность шаровой молнии

В Москве и области начался сезон шаровых молний. Профессор Роман Шамин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем они опасны.

Источник: Аргументы и факты

Шаровая молния представляет опасность не только для человека, но и для окружающих предметов, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru доктор физико-математических наук, профессор Университета Правительства Москвы Роман Шамин.

Напомним, академик РАН Владимир Бычков ранее сообщил, что в столичном регионе начался сезон шаровых молний. А лучшим временем для их наблюдений он назвал период летних гроз, пик которых приходится на июль.

«Шаровая молния представляет опасность как для человека, так и для окружающих предметов. В частности, у человека шаровая молния может вызвать электрические или термические ожоги. Кроме того, шаровая молния может вызвать пожары, разрушения строений, машин, испортить электронику», — пояснил эксперт.

Шамин отметил, что одна из отличительных особенностей шаровой молнии в том, что ее разряд может длиться секунды и даже минуты.

Ранее стало известно, что в Краснодаре велосипедист погиб от удара молнии.