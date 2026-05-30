Почти половина клещей в крае оказались заражены опасными инфекциями

В Приморском крае почти 42% исследованных клещей оказались переносчиками опасных инфекций. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
При этом общее число обращений после укусов клещей снизилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На экспресс-диагностику специалисты направили 75,7% клещей, снятых с людей.
Среди положительных результатов чаще всего выявляли риккетсиоз — на него пришлось 54,7% заражённых клещей. Ещё в 41,6% случаев обнаружен боррелиоз.
Специалисты напоминают: при обнаружении клеща его необходимо как можно быстрее удалить и сдать в лабораторию для исследования. Это позволяет своевременно определить риск заражения и при необходимости начать профилактическое лечение.
Во Владивостоке к наиболее опасным территориям относятся бухты Рында, Воевода и Лесная, а также полуострова Назимова и Сапёрный.
В Роспотребнадзоре жителям края рекомендуют соблюдать меры профилактики при посещении лесных и природных территорий. Для прогулок советуют выбирать светлую закрытую одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами. Брюки рекомендуется заправлять в носки или обувь, а голову и шею закрывать.
Во время отдыха на природе одежду необходимо регулярно обрабатывать репеллентами и проводить самоосмотры каждые 15−20 минут. Также специалисты советуют избегать высокой травы, не садиться на землю и выбирать для стоянок сухие участки без густой растительности.
После возвращения домой необходимо тщательно осмотреть одежду, тело и домашних животных. Кроме того, не рекомендуется заносить в помещение свежесорванные растения, на которых могут находиться клещи.