Миронов предложил включить медицинские интернет-порталы в белые списки

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил включить медицинские интернет-порталы в «белые списки».

Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о выработке дополнительных критериев отнесения цифровых медицинских и социально значимых сервисов к ресурсам, подлежащим включению в белые списки при введении ограничений мобильного интернета», — сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что речь идет о сервисах для граждан, которым нужен постоянный удаленный контроль за состоянием здоровья.

По словам лидера партии, сегодня в перечень постоянно работающих цифровых ресурсов включено более 120 сервисов, среди которых в том числе сайты для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, но нет, например, порталов для незрячих и слабовидящих, хотя они выполняют важную социальную функцию — позволяют получать оперативную связь с волонтерами или представителями организаций, которые помогают пользоваться нейросетями для описания изображений.

«Кроме этого, большую помощь гражданам оказывают профессиональные цифровые сервисы психологической помощи и единый федеральный чат медико-психологической поддержки для анонимного и круглосуточного консультирования», — добавил он.

Миронов считает необходимым разработать дополнительные критерии отнесения цифровых медицинских и социально значимых сервисов к ресурсам, которые работают в случае перебоев мобильного интернета.

Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
