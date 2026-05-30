Число травм от использования садовой электротехники возросло в Хабаровске

С приходом теплого сезона врачи Краевой клинической больницы имени профессора О. В. Владимирцева отмечают увеличение обращений по поводу травм при использовании садовой электротехники, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— За последнюю неделю в нашей больнице зафиксировано почти 50 обращений с травмами от использования электропил, газонокосилок и другой садовой электротехники. Ее неосторожное использование часто приводит к повреждениям кисти, — информируют в медицинском учреждении.
Врачам больницы удается не только спасти кисть, но и восстановить ее подвижность, а через определенное время возвращается и мелкая моторика. Достичь этого позволяют микрохирургические операции: травматологи-ортопеды точно восстанавливают кровоток, соединяют мышцы поврежденных конечностей. Если случай особенно сложный, то проводят пересадку тканей.
— Травматологи-ортопеды отделения микрохирургии кисти уже более 40 лет совершенствуют свои навыки и внедряют новые, передовые технологии, — подчеркнули в Краевой клинической больнице.