Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число травм от использования садовой электротехники возросло в Хабаровске

Врачи Краевой клинической больницы им. Владимирцева спасают кисти и восстанавливают подвижность.

Источник: Хабаровский край сегодня

С приходом теплого сезона врачи Краевой клинической больницы имени профессора О. В. Владимирцева отмечают увеличение обращений по поводу травм при использовании садовой электротехники, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— За последнюю неделю в нашей больнице зафиксировано почти 50 обращений с травмами от использования электропил, газонокосилок и другой садовой электротехники. Ее неосторожное использование часто приводит к повреждениям кисти, — информируют в медицинском учреждении.

Врачам больницы удается не только спасти кисть, но и восстановить ее подвижность, а через определенное время возвращается и мелкая моторика. Достичь этого позволяют микрохирургические операции: травматологи-ортопеды точно восстанавливают кровоток, соединяют мышцы поврежденных конечностей. Если случай особенно сложный, то проводят пересадку тканей.

— Травматологи-ортопеды отделения микрохирургии кисти уже более 40 лет совершенствуют свои навыки и внедряют новые, передовые технологии, — подчеркнули в Краевой клинической больнице.