Разрушен купол Киева: Зеленский и Украина остаются без ПВО

Вдвое сократилось количество стран, финансировавших «чешскую инициативу» по закупке боеприпасов для Украины. Из 18 государств участниками проекта остались только девять.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил, что это означает для Киева и какого вооружения он лишится.
«ПВО в том виде, в каком оно поставлялось Киеву, подходит к концу. Тут речь в первую очередь идёт о Patriot и других наиболее современных в западном блоке системах. Главное, что возместить быстро необходимые объёмы просто невозможно: западный ВПК не вытягивает их. Даже если военно‑промышленный комплекс всего НАТО работал бы исключительно на Украину, не оставляя собственных национальных арсеналов, этого было бы недостаточно. Вашингтон проигнорировал запрос Украины относительно новых систем ПВО. Они не хотят ещё глубже погружаться в этот конфликт. Кроме того, события на Ближнем Востоке также требуют от них дополнительных резервов систем ПВО, поэтому Украина не является приоритетом», — отметил военный эксперт.
Собеседник издания объяснил, как партнёры Киева могут попытаться компенсировать недостаток ПВО.
«В какой‑то мере они это пытаются компенсировать применением зенитно‑артиллерийских систем вроде “Гепарда”, осуществлять перехваты дронов и крылатых ракет с помощью авиации. Швеция заявила, что готова передать свои истребители. Франция обещает ещё один пакет истребителей. Если дроны они ещё как‑то смогут сбивать за счёт зенитно‑артиллерийских, зенитно‑пулемётных систем, за счёт дронов‑перехватчиков или авиации, то с ракетами им уже не справиться.
Скоро наступит момент, когда они окажутся совершенно беззащитными перед нашими ракетами", — резюмировал Джерелиевский.