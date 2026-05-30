Разрушен купол Киева: Зеленский и Украина остаются без ПВО

«ПВО в том виде, в каком оно поставлялось Киеву, подходит к концу. Тут речь в первую очередь идёт о Patriot и других наиболее современных в западном блоке системах. Главное, что возместить быстро необходимые объёмы просто невозможно: западный ВПК не вытягивает их. Даже если военно‑промышленный комплекс всего НАТО работал бы исключительно на Украину, не оставляя собственных национальных арсеналов, этого было бы недостаточно. Вашингтон проигнорировал запрос Украины относительно новых систем ПВО. Они не хотят ещё глубже погружаться в этот конфликт. Кроме того, события на Ближнем Востоке также требуют от них дополнительных резервов систем ПВО, поэтому Украина не является приоритетом», — отметил военный эксперт.