Стало известно, сколько отметок в паспорте РФ можно ставить

Россияне могут по доброй воле внести в свой внутренний паспорт до шести дополнительных отметок, включая сведения о семейном положении и группе крови. Об этом в интервью РИА Новости рассказала адвокат и член Союза юристов-блогеров при МГЮА Яна Малева.
По словам юриста, в перечень необязательных, но разрешенных отметок входят штампы о заключении или расторжении брака, о детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных внутренних паспортах, о заграничных паспортах, а также о группе крови и резус-факторе владельца. Кроме того, Малева уточнила: с начала этого года граждане вправе указывать в удостоверяющем личность документе номер записи единого федерального регистра сведений о населении.
Нововведение, позволяющее вносить в паспорт идентификатор записи из единого федерального регистра, вступило в силу с 2025 года. Отметку об ИНН и группе крови, напоминает МВД, ставят исключительно уполномоченные органы — налоговая служба и медицинские организации. Внесение сведений самостоятельно, в том числе на других страницах документа, признается недопустимым и автоматически влечет за собой признание паспорта недействительным.
Кроме того, постановление Правительства РФ от 23 декабря 2023 года строго регламентирует образцы печатей и штампов, которые могут быть проставлены, а также порядок их нанесения как территориальными органами МВД, так и многофункциональными центрами.
